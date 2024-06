Gdzie wyrzucać puste opakowania po dezodorantach? Większość z nas robi to źle

Dezodoranty służą nam do neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, który może pojawić się, gdy się spocimy. Nic więc dziwnego, że zapobiegawczo stosujemy je nawet kilka razy dziennie. Gdy wykorzystamy już cały preparat i zostanie nam po nim już tylko puste opakowanie, które należy je wyrzucić do odpowiedniego pojemnika. Niestety nie zawsze wybieramy właściwy.

W przypadku dezodorantów w sprayu, które zbudowane są z metalowej buteleczki i plastikową nakrętką najpierw należy oddzielić górną część, którą należy wyrzucić do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Z kolei reszta opakowania powinna znaleźć się w koszu na odpady zmieszane.

A co w przypadku, gdy nie możemy oddzielić od siebie tych elementów? Wówczas opakowanie po dezodorancie w sprayu również powinno trafić do czarnego pojemnika.

Nie każdy wie, że ich opakowania najczęściej są wykonane z plastiku. Właśnie dlatego należy wyrzucać je do pojemników na metale i tworzywa sztuczne.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!