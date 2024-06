Gdzie wyrzucić płyty CD? Błąd może cię słono kosztować

Coraz więcej gmin nakłada na mieszkańców kary związane z niewłaściwą segregacją odpadów. Wbrew pozorom nie jest to tak intuicyjna czujność, jak mogłoby się wydawać. Właśnie dlatego większość z nas popełnia błędy, przez które możemy znacznie uszczuplić domowy budżet. Tak też jest w przypadku, popularnych niegdyś płyt CD oraz DVD, które mogą utylizować się nawet setki lat.

Nie wszyscy wiedzą, że są one wykonane z warstw z poliwęglanu, aluminium, a także warstwy barwnika oraz lakieru. To wszystko sprawia, że zdecydowana większość z nas nie wie, gdzie powinny trafić, gdy nie są nam już potrzebne.

Wiele gmin sugeruje, by wyrzucać je do pojemnika na metal i tworzywa sztuczne, który najczęściej wyróżnia się żółtym kolorem. Zdarza się jednak, że przedstawiciele lokalnych władz tego zabraniają, dlatego wówczas należy dostarczyć je do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.