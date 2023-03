Genialny patent na nornice. Spryskaj tym dziury, a uciekną w mig

Dlaczego nornice uważane są za szkodniki?

Nornice to niewielkie szkodniki, które wyglądem przypominają dużego chomika, a do tego pokryte są brązowo-rudym futerkiem, przez co mogą sprawiać wrażenie sympatycznych. Niestety, to nie są sympatyczne zwierzęta, zwłaszcza wtedy, kiedy przedostaną się do ogrodu. Wówczas wychodzi z nich ich niszczycielska natura.