Genialny patent przyspieszy prasowanie. Wystarczy jedna rzecz

Wykorzystała do tego zwykłą, srebrną folię aluminiową, którą najprawdopodobniej każdy ma w swojej kuchni. Aby ułatwić sobie prasowanie wystarczy ściągnąć pokrowiec z deski do prasowania i rozłożyć na niej folię aluminiową. Ważne, aby rozłożyć arkusz błyszczącą stroną do góry.