Spryskaj pranie. Działa jak "żelazko w płynie"

Wrzucenie ubrań do pralki to dopiero połowa sukcesu. Po wysuszeniu zazwyczaj są mocno pogniecione i aż proszą się, by potraktować je rozgrzanym żelazkiem. W awaryjnych sytuacjach to jednak nie zawsze możliwe. Nie wspominając o tym, że rozstawienie deski do prasowania często wydaje się zadaniem ponad nasze siły.