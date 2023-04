Genialny patent z cukrem. Ogród zazieleni się w oczach

Nicienie atakują rośliny doniczkowe i ogrodowe. To podstępne pasożyty, które żerują na korzeniach i w glebie. Chociaż trudno zauważyć je "gołym okiem", o ich obecności świadczy kondycja roślin, stają się one słabe, a do tego nie chcą rosnąć. Na szczęście, można temu łatwo zaradzić.