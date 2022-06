Genialny trik kuchenny z folią aluminiową. Zrób z niej kulki i połóż na patelni

Plusy gotowania na parze

Gotowanie na parze jest bardzo zdrowe. Sprawdza się znacznie lepiej niż gotowanie produktów w wodzie, ponieważ zachowują one wtedy więcej wartości odżywczych. Przykładowo witamina C i kwas foliowy rozpuszczają się w wodzie i przy klasycznym gotowaniu są uszkadzane i trafiają do zlewu. Gotowanie na parze doskonale sprawdza się przy przygotowywaniu miękkich warzyw takich, jak cukinia, marchew czy fasolka szparagowa oraz ryb czy kurczaka, którego mięso nie zaschnie się tak, jak przy klasycznym smażeniu czy grillowaniu. Dodatkowo jest to metoda beztłuszczowa, więc polecana jest dla osób, które chcą zrzucić kilka nadprogramowych kilogramów.