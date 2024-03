Genialny trik na obranie jajek. Wystarczy kilka sekund

Inny sposób na sprawdzenie świeżości jajka polega na użyciu wody. Potrzebujesz do tego wysokiego naczynia. Napełnij je wodą i delikatnie wrzuć do środka jajko. Jeżeli jajko opadnie na dno naczynia i tam pozostanie, jest to sygnał, że jest świeże i można je bezpiecznie spożywać. Jeżeli jednak po chwili wypłynie na powierzchnię, to znaczy, że do środka dostało się powietrze, co jest zdecydowanie złym znakiem. Jajko o takich cechach powinno zostać natychmiast wyrzucone do kosza.