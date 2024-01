Najczęstszy błąd podczas smażenia jajka. Więcej go nie popełniaj

Sposób na perfekcyjne jajko sadzone

Aby przygotować idealne jajko sadzone, na samym początku wbij je do czystego naczynia. Nie rozbijaj go bezpośrednio na patelnię, ponieważ to może spowodować pęknięcie żółtka. W ten sposób sprawdzisz też, czy jajko na pewno jest świeże. Patelnia powinna być rozgrzana, jednak nie ustawiaj kuchenki na najwyższą temperaturę.