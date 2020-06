George Floyd nie żyje. Roxie Washington: "Nasza córka będzie musiała dorastać bez ojca"

Przemówienie Roxie Washington

"Nie mam wiele do powiedzenia, ponieważ nie mogę teraz zebrać słów" - rozpoczęła ze łzami Roxie Washington. "Chcę, żeby wszyscy wiedzieli, co odebrali ci oficerowie. Oni pod koniec dnia mogą wrócić do domu i być ze swoimi rodzinami. Gianna nie ma ojca. On już nigdy nie zobaczy, jak dorasta i kończy szkołę, nigdy nie poprowadzi jej do ołtarza. Jeśli będzie miała jakiś problem i potrzebowała ojca - nie pomoże jej" - dodała.