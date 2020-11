Georgii mieszka w Polsce od 5 lat. Właśnie został zaatakowany przez ochroniarza w dyskoncie

– Nie ma nic bardziej poniżającego, niż kiedy idziesz w kajdankach, pchany przez ochroniarza, w centrum Krakowa. Patrzyłem przez łzy na ludzi dookoła i nie rozumiałem, czemu mi nikt nie pomógł – opowiada Georgii Stanishevskii.

Dramatyczny incydent w krakowskiej Biedronce opisał w mediach społecznościowych Georgii. Jest Rosjaninem o polskich korzeniach. Od pięciu lat wraz z rodziną mieszka w Polsce, a od roku ma polskie obywatelstwo.

W poniedziałek jego młodsza siostra obchodziła 15. urodziny. Mężczyzna poszedł rano do sklepu, by kupić jej kwiaty i słodycze. Zapłacił za nie w kasie samoobsługowej Biedronki, a paragon schował do kieszeni i spokojnie wyszedł ze sklepu.

Szedł powoli w kierunku przystanku na ulicy Starowiślnej. Był już prawie na przystanku, kiedy poczuł trzy mocne uderzenia w plecy.

– Obróciłem się i zobaczyłem grubego, ok. 25-letniego mężczyznę, który chwycił mnie za ręce i próbował coś z nimi zrobić – relacjonuje Georgii.

Okazało się, że zaatakował go ochroniarz z Biedronki. Georgii zapytał go, co się dzieje. – Kiedy usłyszał obce dźwięki, powalił mnie na ziemię, usiadł na moim kręgosłupie i zaczął zakładać mi kajdanki. Ja natomiast z twarzą przyciśniętą do chodnika prosiłem, by mnie puścił. Nie wiedziałem, co się dzieje – opisuje klient dyskontu.

Według jego relacji ochroniarz nie tylko nie puścił, ale zaczął mocniej dociskać swoim kolanem. – Zacząłem krzyczeć, że się duszę, wołałem przechodniów o pomoc, prosiłem, by wezwali policję – podaje Georgii.

Nikt mu jednak nie pomógł. Krakowianie przechodzili obok niego i nawet nie zwracali uwagi na incydent. – Nie udało mi się wzbudzić reakcji tłumu, ale reakcja kretyna, który mnie dusił, była błyskawiczna – wspomina napadnięty mężczyzna.

Ochroniarz miał warknąć do niego: "Zamknij się ty, k**wa, Ukraińcu". A później spryskał go po oczach gazem pieprzowym.

Mężczyzna przestał krzyczeć, bo bał się, że może pogorszyć swoją sytuację. W kajdankach został doprowadzony z powrotem do dyskontu.

– Nie ma nic bardziej poniżającego, niż kiedy idziesz w kajdankach, pchany przez ochraniarza Biedronki, w centrum Krakowa. Patrzyłem przez łzy na ludzi dookoła i nie rozumiałem, czemu mi nikt nie pomógł? – opowiada mężczyzna.

Podkreśla, że w momencie, w którym zrozumiał, że mężczyzna, który go zaatakował jest ochraniarzem z Biedronki, to powiedział mu, że ma paragon.

Zostawiony bez pomocy

Dopiero na zapleczu sklepu ochroniarz miał zapytać: - No i gdzie, k**wa, niby masz ten paragon?!

Georgii wskazał kieszeń kurtki. Ochroniarz wyjął paragon z kieszeni, a potem ściągnął mu kajdanki i wypchnął z powrotem na halę sklepu. – Nie powiedział do mnie nic. Nie przeprosił za to, że się pomylił, po prostu mnie wyrzucił – opowiada klient Biedronki.

Na sali sprzedażowej Georgii zaczął szukać kierownika sklepu. W końcu podeszła do niego jedna z pracownic twierdząc, że jest kierownikiem. – Odmówiła mi pomocy, a miałem okropny ból w oczach, chciałem je przepłukać wodą. Dopiero jak zadzwoniłem na policję, zostałem dopuszczony do kranu z wodą – relacjonuje mężczyzna.

W sklepie czekał na przyjazd policji. – Co jako pierwsze zrobił policjant? Zmusił mnie do nałożenia maseczki, a przez to dusiłem się dwa razy mocniej, bo nie mogłem normalnie oddychać. Cała maseczka była zalana gazem – tłumaczy napadnięty klient.

Policjanci wzięli jego dowód, wprowadzili dane do systemu, poprosili o dowód ochroniarza i tyle. – Zostałem poinformowany, że żeby wszcząć postępowanie, muszę stawić się osobiście na komisariacie na ul. Szerokiej w Krakowie – mówi Georgii.

Ale zgłoszenia o przestępstwie w poniedziałek od niego nie przyjęto. – Usłyszałem, że niepotrzebnie czekam, bo bez karty informacyjnej ze szpitala nie będę przyjęty. Poszedłem więc do szpitala – dodaje mężczyzna.

Wrócił na komisariat we wtorek. I znów został odesłany. To samo było dziś. – Usłyszałem, że nie ma policjanta, któremu teraz została przydzielona moja sprawa – mówi nam Georgii.

– Nikt mnie nie przeprosił, poczynając od tego ochraniarza-sadysty-ksenofoba, a kończąc na kierowniku sklepu. Zostałem pobity i poniżony, a wszystko wygląda na to, że nikt nie poniesie żadnych konsekwencji – skarży młody mężczyzna.

Nie chcemy tego pracownika

Redakcja Wirtualnej Polski skontaktowała się z siecią handlową, policją i firmą ochroniarską. "Ta sytuacja nie powinna się zdarzyć, a klienta przede wszystkim przepraszamy", napisało nam biuro prasowe dyskontu.

Zapewniło też, że "natychmiast po otrzymaniu pierwszego sygnału poddało zdarzenie gruntownej analizie". "Nie ma i nie będzie naszej zgody na takie zachowanie, a ten pracownik zewnętrznej agencji ochrony nie będzie więcej pracował w naszych sklepach", poinformowała nas Biedronka.

Anna Wolak-Gromala z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w rozmowie z Wirtualną Polską przyznała, że taka interwencja miała miejsce w Biedronce. – Więcej szczegółów będę mogła podać w czwartek, gdy dostaniemy informacje z komisariatu – dodała Anna Wolak-Gromala.

Po naszej interwencji do Georgija odezwano się z komisariatu i zaproszono na złożenie zeznań. Agencja ochrony do czasu publikacji nie odniosła się do poniedziałkowego incydentu. Czekamy na jej stanowisko.

Stanishevskii studiuje w Polsce informatykę i, jak twierdzi, Polacy przyjmują go zawsze wspaniale.

– Nigdzie nie spotkałem tak życzliwych ludzi jak w Polsce. Wcześniej miały miejsce co prawda dwie sytuacje ze mną i tatą, ale bez użycia przemocy, jak w tym przypadku – opowiada nam mężczyzna. – Wówczas to byli kibice albo bardzo pijana młodzież. Działo się to poza Krakowem. Rozumiem, że to są wyjątki. W tamtych przypadkach wyzywali mnie i tatę, ale w Rosji takie sytuacje są dużo częstsze. Natomiast przez ochroniarza zostałem pobity pierwszy raz w życiu.

Czy odebrał to jako atak na tle narodowościowym?

– Gdy mnie złapał, jeszcze chyba nie wiedział, że jestem obcokrajowcem. Ale gdy zacząłem mówić, jego agresja wielokrotnie się nasiliła. Zaczął mnie torturować – relacjonuje nam.

– Gdybym krzyczał do ludzi bez akcentu rosyjskiego, może by ktoś zwrócił na mnie uwagę, nie wiem. Szczególna agresja wobec mnie ewidentnie była skutkiem tego, że byłem obcokrajowcem – dodaje. – Ale ja dalej zamierzam mieszkać w Polsce, bo tu mam najwięcej znajomych, jestem już Polakiem.

