Temat aborcji w Parlamencie Europejskim. "Nigdy więcej piekła kobiet!"

"Salutujemy wam, jesteśmy po waszej stronie"

- To całkowicie niedopuszczalne, by w XXI wieku prawa kobiet były atakowane – mówiła Iratxe Garcia Perez. – Musimy wesprzeć kobiety w Polsce i powiedzieć "nie". Nie możemy się zgodzić, by nasze córki miały mniejsze prawa niż my same.