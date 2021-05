Gessler poleciała z ukochanym na Majorkę. Barmani witają ją koktajlami

Magda Gessler, najsłynniejsza polska restauratorka i gwiazda programu "Kuchenne rewolucje" na co dzień żyje z dala od ukochanego. Gdy ona robi karierę w Polsce, jej partner Waldemar Kozerawski pracuje w Kanadzie, jest lekarzem. Nie widują się zbyt często, dlatego kiedy tylko mogą spędzić ze sobą trochę czasu sam na sam, celebrują go tak, jakby dopiero co się poznali. Tęsknota nie jest dla nich przeszkodą, wręcz przeciwnie, nieustannie podsyca żar ich związku.