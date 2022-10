Ghislaine Maxwell udzieliła wywiadu z więzienia. Tak mówi o księciu Andrzeju

- Jest mi go żal. (…) Płaci ogromną cenę za nasze powiązania. Uważam, że jest moim przyjacielem, bardzo mi bliskim. Zależy mi na nim - podkreślała kobieta. Nawiązała też do słynnej fotografii - to na niej książę Andrzej pozuje wraz z Virginią Giuffre, która oskarżyła go o molestowanie. Tuż obok stoi Ghislaine. Twierdzi ona jednak, że zdjęcie zostało sfabrykowane. - Nie rozpoznaję tego zdjęcia i nie wierzę, że jest prawdziwe - twierdziła, mimo że jak przypomina "Guardian", w 2015 roku wyznała w mailu do swojego prawnika, że zdjęcie "wygląda prawdziwie". "Myślę, że jest" - pisała.