Gilon rozpoczęła terapię. "Szukam w sobie spokoju"

- Byłam dzisiaj na pierwszej terapii. Fajna pani, ale jak się rozgadałam, to mi się wydaję, że jakby był konkurs na ilość słów, jakie można użyć w ciągu godziny to I am the winner. Te pierwsze sesje, te pierwsze godziny to są takie zapoznawcze, więc może się domyślać. Jestem teraz ciekawa, co ta pani zrobi z tymi informacjami, jak sobie je tak przegryzie i przeanalizuje - mówiła Gilon na InstaStories.