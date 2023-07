GIS wydał ostrzeżenie. Bakterie kałowe to początek

Kąpiele w fontannie niosą ze sobą spore ryzyko. Wszystko przez obieg zamknięty wody. Polega on na nieustannej rotacji wody w fontannie. Oznacza to, że mocząc się w niej, tak naprawdę kąpiemy się w tej samej wodzie, co inni ludzie korzystający wcześniej z fontanny. Warto mieć na uwadze, że z fontann często korzystają osoby bezdomne, a także zwierzęta, które nierzadko załatwiają tam swoje potrzeby fizjologiczne.