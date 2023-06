Gdy wybieramy się na wakacje, dobry strój kąpielowy to podstawa, ale co ubrać na kostium, by czuć się komfortowo w drodze na plażę czy podczas spacerów brzegiem morza? Oto cztery najmodniejsze propozycje.

Co narzucić na strój kąpielowy? Znamy odpowiedź

Słońce, plaża, morze – o wakacjach marzymy przez cały rok. Zanim jednak wygodnie rozsiądziemy się na leżaku, czeka nas pakowanie walizki, do którego warto odpowiednio się przygotować. Co najmniej jeden strój kąpielowy to prawdopodobnie pierwsza rzecz, jaką wrzucimy do torby podróżnej. Co poza tym? Letnie sukienki, ulubione szorty, zwiewne bluzki i wygodne buty. Warto pomyśleć też o czymś, co narzucimy na kostium kąpielowy w drodze na plażę, przy basenie czy podczas spacerów brzegiem morza.

Narzutka na strój kąpielowy powinna być lekka i przewiewna, by zapewniała komfort w upalne dni. Postaw na delikatny i przyjemny w dotyku materiał, który przepuszcza powietrze, oraz wygodny krój – w końcu na wakacjach wygoda to podstawa. Jeśli zastanawiasz się, co ubrać na strój kąpielowy, mamy dla ciebie cztery stylowe rozwiązania, które pasują zarówno do bikini, jak i do jednoczęściowego kostiumu. Kupisz je za grosze, a będą niezawodnym uzupełnieniem wakacyjnych stylizacji.

Tunika plażowa: boho, koronkowa, a może w kolorach lata?

Modna tunika plażowa to rzecz, którą można nosić na wiele sposobów. Z powodzeniem zastąpi lekką sukienkę, ale zgrany duet stworzy też z szortami. Najważniejsze, że skutecznie ochroni ramiona, gdy przesadzisz ze słońcem i świetnie sprawdzi się w drodze na plażę czy w chłodniejszy wieczór o zachodzie słońca.

Do letniej opalenizny idealnie pasować będzie tunika plażowa boho. Możesz wybrać koronkową, w ażurowy wzór albo postawić na tę w etniczny wzór. Hitem są też tuniki plażowe w kolorach lata. Soczysty pomarańcz, intensywna fuksja czy błękit to barwy, które pięknie podkreślą muśniętą słońcem skórę i dodadzą charakteru wakacyjnym stylizacjom.

Pareo – chusta na strój kąpielowy do wiązania na różne sposoby

Tuniki plażowe to świetna alternatywa dla klasycznych T-shirtów i bluzek. Jeśli jednak szukasz wielofunkcyjnego dodatku do stroju kąpielowego, nic nie sprawdzi się lepiej od pareo. Ta sporych rozmiarów chusta może pełnić funkcję narzutki na ramiona, ale sposobów jej wiązania jest więcej. Z łatwością zrobisz z niej sukienkę, przewiązując wokół szyi, czy spódnicę zawiązaną wokół bioder. Jeśli zastanawiasz się, co narzucić na strój kąpielowy, pareo to strzał w dziesiątkę.

Kimono na strój kąpielowy – pokochasz to rozwiązanie

Z roku na rok coraz większą popularnością cieszą się kimona, czyli rozpinana wersja tuniki plażowej. To wygodny dodatek do stroju kąpielowego, który możesz jedynie narzucić na ramiona albo przewiązać w talii. Wielką fanką tego rozwiązania jest chociażby Natalia Siwiec.

Co zamiast tuniki plażowej? Lniana koszula zda egzamin na plaży

Jeśli nie przekonują cię tuniki plażowe, parea i kimona, możesz postawić na coś, co sprawdzi się zarówno w trakcie wakacji, jak i w upalne dni w mieście. Lniana koszula oversize, bo o niej mowa, może okazać się idealną narzutką na strój kąpielowy, ale z powodzeniem wykorzystasz ją też w letniej stylizacji z szortami czy spódniczką. Na wakacje warto zabrać cienką, wykonaną ze stuprocentowego lnu. Będzie najbardziej przewiewna i zapewni uczucie przyjemnego ochłodzenia. Biała? Pastelowa? A może w soczystym, mocno nasyconym odcieniu? Wybór należy do ciebie.

