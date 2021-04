Gładka skóra to przeżytek. Modele pikowane i z tłoczonej skóry

Obuwie i galanteria z wytłaczanymi deseniami i symbolami nie traci na popularności. Wzorzyste dodatki z pewnością zwrócą uwagę i nadadzą twojej stylizacji nowego charakteru. Poza zwierzęcymi motywami możesz liczyć na mnóstwo rozmaitych deseni, które przyciągną oko.

Tłoczona galanteria doskonale sprawdzi się zarówno w oficjalnych, jak i luźnych stylizacjach. Możesz postawić zarówno na znane motywy zwierzęce, jak choćby krokodyla skóra, bądź też bardziej lub mniej klasyczne piki. jeśli czujesz, że wytłaczana, wzorzysta skóra jest na ciebie, przejrzyj najbardziej interesujące oferty.

Drapieżne wzory zwierzęce

Niegdyś uwielbiany i spotykany niemal wszędzie wzór przypominający skórę krokodyla wraca do łask. Nieregularne i wyjątkowo wyraziste tłoczenia sprawiają, że każdy element galanterii pokryty tym wzorem przyciąga wzrok. Stanowi on bowiem połączenie dwóch sprzeczności - gładkie, błyszczące cętki są podzielone głębokimi i nieregularnymi bruzdami. Taka faktura doskonale pasuje do czarnych torebek, które doskonale uwydatnią wszystkie detale tłoczenia. Równie dobrze sprawdzi się w wyrazistych kolorach takich jak intensywna czerwień czy zieleń, bądź wielokolorowych kompozycjach.

Szukasz mniej transparentnej alternatywy? Być może dobrym rozwiązaniem będzie wzór przypominający wężową łuskę. W przeciwieństwie do "skóry krokodyla" sprawdzi się zarówno w lakierowanych, jak i matowych połączeniach. Wielokolorowa torebka może wydawać się nieco ekstrawaganckim rozwiązaniem, jednak dla kobiet preferujących motywy naturalne sprawdzi się w sam raz.

Prawdziwe dzieła sztuki na skórze

Na rynku znajdziemy również szeroką gamę wzorów artystycznych, które prezentują walory materiału, ale nie nadają wyglądu innego rodzaju skóry. Głęboki kolor gładszej części połączony z fantazyjnymi wzorami ozdób sprawia, że portfel czy torebka jest nie tylko przyjemna dla oka, ale i miła w dotyku. Gładkim torebkom nie można niczego odmówić, jednak to właśnie te tłoczone posiadają nieodparty urok. Fantazyjny motyw roślinny, zwierzęcy, czy nawet charakterystyczne logo producenta może być charakterystyczną i zapadającą w pamięć ozdobą.

Piki zamiast tłoczeń

Eleganckie, stylowe torebki pikowane to doskonały dodatek do najbardziej oficjalnych stylizacji wizytowych. Warto więc postawić na piki szczególnie jeśli potrzebujesz torebki typowo wieczorowej. Wtedy najlepiej sprawdzą się modele w kompaktowych rozmiarach, na przykład drobne kopertówki. Piki to również doskonały materiał na torebkę dzienną. Wystarczy odrobina pomysłowości, by dopasować model do swojego stylu.

Delikatne tłoczenia, blizny, wzory

Naturalna skóra, nawet w wersji gładkiej może rzucać się w oczy i stanowić ciekawą alternatywę. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy w przypadku skóry nietłoczonej będą nierównomierne, delikatne zagniecenia. Dzięki nim szybko odróżnisz prawdziwą skórę od wersji ekologicznej, ta pierwsza cechuje się charakterystyczną, jednolitą "siateczką", która nadaje torebce estetycznego i jednocześnie bardzo naturalnego wyglądu.

Co jeszcze odróżnia prawdziwą skórę od wersji ekologicznej? Przede wszystkim tekstura, którą najlepiej sprawdzić "na dotyk". Naturalna skóra jest wytrzymała, ale przy tym elastyczna i sprężysta, po zgięciu szybko wraca do swojego pierwotnego kształtu. Ponadto prawdziwa skóra ma charakterystyczny, łatwy do wyodrębnienia zapach, który zawdzięcza procesowi garbowania. Prawdziwa skóra jest oczywiście dużo droższa – wszelkie niedoskonałości oczyszczonej skóry nie nadają się do naprawienia, a co za tym idzie cena gotowego materiału rośnie.