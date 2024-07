"Gołe paznokcie" po hybrydzie to zły wybór. Skutki mogą być opłakane

Manicure hybrydowy to popularna metoda zdobienia paznokci. Jego zaletami są trwałość, odporność na zarysowania i uszkodzenia, a także estetyczny wygląd paznokci nawet przez trzy tygodnie. Niestety, długotrwałe stosowanie tej metody powoduje, że paznokcie mogą stać się łamliwe i miękkie - to za sprawą nieumiejętnego usuwania lakieru.

Zbyt mocne piłowanie paznokci, używanie ostrych narzędzi albo zbyt głębokie usuwanie skórek mogą być przyczyną złej kondycji paznokci. W regeneracji pomogą m.in. olejki (np. arganowy czy rycynowy), kremy czy specjalistyczne odżywki. Warto stosować je systematycznie, wówczas szybko zobaczysz pierwsze efekty. Wystrzegaj się produktów z formaldehydem, by nie wysuszyć płytki.

Nagminne używanie hybrydowych lakierów może skutkować wysuszeniem płytek i blokowaniem dostępu powietrza, co sprzyja łamliwości i rozdwajaniu, dlatego warto czasem zrobić sobie przerwę od hybrydy.

Ładne paznokcie to przede wszystkim zdrowe i mocne płytki. Podczas przerwy od hybrydy nałóż na nie odżywkę, która zadziała niczym ochronna tarcza. "Gołe paznokcie" po zdjęciu hybryd to zły wybór. Osłabione są bardziej podatne na uszkodzenia. Odpowiednia odżywka uszczelni powierzchnię paznokcia, wzmocni i doda blasku. Przygotuje też paznokcie na stylizację w przyszłości. W tym czasie pamiętaj również, by np. sprzątania nosić rękawiczki. Tak unikniesz kontaktu z detergentami.