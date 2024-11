"Zmusił mnie". Miała 14 lat, gdy rozebrała się przed kamerą

Od najmłodszych lat była zainteresowana aktorstwem. Zadebiutowała, mając 14 lat. Wystąpiła w "Kronice wypadków miłosnych", grając u samego Andrzeja Wajdy. Dziś już wiadomo, że niechętnie wraca wspomnieniami do tamtego momentu .

Dwa lata po traumatycznym doświadczeniu na planie opuściła Polskę. Mając zaledwie 16 lat zamieszkała we Francji , skupiając się na teatrze. Przerwała naukę w liceum, więc nie myślała o studiach. "Wszystko zawdzięczam wyłącznie sobie. Ale nie mam wykształcenia, mam tylko doświadczenie. (...) Jest mi przykro, kiedy czytam o sobie, że jestem półgłówkiem, bo nie mam papierów" – napisała jakiś czas temu na Facebooku.

Dziś kariera aktorska to dla niej odległa przeszłość. Droga zawodowa zaprowadziła ją w kierunku dziennikarstwa i publicystyki. "To dla radia porzuciłam aktorstwo i w radiu nauczyłam się samodzielnie myśleć" – podkreśliła na swojej oficjalnej stronie. Wielokrotnie można było ją oglądać w telewizji . Przez kilka lat współprowadziła program "Miasto Kobiet" w TVN Style.

"Ken nie jest żadną 'tajemniczą' postacią. Można go śmiało znaleźć on line. Można dowiedzieć się, że pół zawodowego życia spędził jako oficer w brytyjskim wojsku, zaś drugie pół pracując dla największych organizacji humanitarnych niosących pomoc. Głównie w obszarach dotkniętych konfliktami zbrojnymi. W sumie, ponad 3 dekady służby w różnych miejscach globu dotkniętych katastrofami i wojną. Oto zagadka wyjaśniona" – napisała.

