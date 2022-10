Nie wszyscy wiedzieli, co spotkało jej ojca. Agata Młynarska mówi o wybaczeniu

Ich relacje nigdy nie były łatwe. "By móc się znaleźć w orbicie takiego artysty, musiałam podjąć duży wysiłek i przede wszystkim - dorosnąć. Zarazem, jak każde dziecko, potrzebowałam po prostu rodzica, który poświęca mu czas, i tu konkurencją była jego praca. Nie było to łatwe. Recital okazywał się przeważnie ważniejszy i ciekawszy od szkolnego wypracowania. W tej konkurencji nie mogłam wygrać. Całe życie szukałam własnej drogi do taty i marzyłam o tym, żeby sprostać jego oczekiwaniom" - mówiła w wywiadzie dla WP Książki.