Gotowi na podróż do krainy snów? TOUS przedstawia akcesoria Dreamland na sezon SS23

Świat wyobraźni Dreamland od TOUS to miejsce, w którym marzenia stają się rzeczywistością! Od szałowych torebek w najsoczystszych kolorach sezonu po bogato zdobione opaski do włosów utrzymane w duchu maksymalizmu, kolekcja akcesoriów TOUS na sezon SS23 nie tylko są jak dopalacze dopaminy, ale również pozostają wierne misji marki, aby pomagać nowemu pokoleniu marzycieli wyrazić siebie.

Gotowi na podróż do krainy marzeń? Dla TOUS najważniejsza jest kreatywność, dlatego tego sezonu hiszpańska marka, znana i lubiana na całym świecie za swoją biżuterię z motywem misia, zaprasza do obudzenia w sobie wewnętrznego marzyciela. Zgodnie z hasłem kolekcji ‘Dare to dream’, świat wyobraźni TOUS to miejsce, w którym marzenia stają się rzeczywistością!

Świat kolekcji Dreamland to idealne miejsce dla każdego, kto szuka czegoś nowego, świeżego i odważnego. Co jest snem, a co jawą? Projektanci TOUS pozostawiają to pytanie bez odpowiedzi. Nadmuchane proporcje, soczyste, skwierczące kolory i inspiracje surrealistami to tylko niektóre z trendów, które tego sezonu TOUS wprowadza do swoich torebek, portfeli, etui na telefon, opasek do włosów i spinek i nakryć głowy.

Lot do krainy marzeń, now boarding

Do krainy marzeń TOUS nie trzeba paszportu. Przyda się za to bagaż. W kolekcji Dreamland TOUS gwoździe programu to – jeszcze bardziej poszerzona – linia torebek, które hiszpańska marka oferuje już od lat. Bez względu na to, czy sięgniesz po model Carol – praktyczną listonoszkę w obłędnym kształcie serca lub gwiazdy, Cecilia – supermodną torbę w kształcie siodła, Cloud – zgodnie ze swoją nazwą przypominającą chmurkę, występującą w postaci torby na ramię bądź poręcznego shoppera, Marina – zgrabna torebka z klapą oraz nerka, bądź przypominającą chiński pierożek Plump czy wieczorową Sylvię, na każdym kroku czeka na ciebie szaleństwo kolorów!

Obudź w sobie marzyciela

Nowa kolekcja TOUS zaciera granice między obydwoma światami przy użyciu abstrakcyjnych form i nierealnych, czerpiących ze sztuki surrealizmu kształtów, ale także szałowej palety kolorystycznej. Senne wizje akcesoriów zacierają granice pomiędzy jawą a snem przy użyciu malinowej fuksji, limonkowego neonu, musującego oranżu, kojącej lilii oraz olśniewającej bieli. Utrzymane w lśniących, radosnych kolorach portfele, portmonetki i kosmetyczki, a także opaski na głowę Maar z dekoracyjnymi marszczeniami stanowią idealne dopełnienie oferty toreb, dzięki której marzenia i rzeczywistość zacierają się.

Wyśnij siebie

Czerpiąc z naszych marzeń i snów możemy znaleźć look, który jak najlepiej nas definiuje i dzięki niemu wyrazić nasz prawdziwy charakter. Kolekcja TOUS Dreamland to wycieczka w jedną stronę do krainy marzeń, w której nie ma ograniczeń w tworzeniu stylizacji i zestawianiu ze sobą dodatków i biżuterii nawet w najbardziej szalony, kreatywny sposób!

Niezależnie od tego, czy twój vibe to stylizacja rodem z lat 2000 z dżinsami o niskim stanie i seksownym crop topem, czy twój charakter lepiej wyrażają bardziej klasyczne garnitury, torby i inne akcesoria z kolekcji TOUS Dreamland będą jak natychmiastowy zastrzyk dopaminy, dodając nieco radości do twojego codziennego looku.

Kolekcja Dreamland to idealna propozycja dla wszystkich, którzy kochają modę i szukają czegoś naprawdę wyjątkowego. Bo w TOUS wierzymy, że twój look powinien być tylko i wyłącznie twój. Słodkich snów!

Materiał sponsorowany przez TOUS