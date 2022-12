Grafologia to nie czary. "To solidne podstawy do ustalenia prawdy o osobowości"

Sama analiza psychografologiczna to bardzo złożona praca nad konkretnymi cechami graficznymi pisma i kluczem interpretacyjnym. Wnioski nie wynikają z tego, co można wyczytać z dostępnych, małowartościowych publikacji wskazujących, że np. jeśli piszesz z pochyleniem na prawo, to jesteś towarzyski, odważny. Pismo z pochyleniem na prawo to także agresja. Która z tych cech dotyczy konkretnej osoby, zależy od szeregu innych cech graficznych, jakie się potwierdza lub wyklucza z całościowej analizy. Pismo ręczne ma prawie 200 cech graficznych do analizy, a potem do weryfikacji. To są solidne podstawy do ustalenia prawdy o osobowości osoby.