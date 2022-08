Grał w "Klanie" i "M jak miłość". Jak Przemysław Cypryański wygląda teraz?

Przemysław Cypryański znów zagra w serialu

Przemysław Cypryański czekał cierpliwie na powrót do pracy, co utrudniała pandemia. "Nie działałem, jak inni moi koledzy w sieci, więc czekałem cierpliwie, a czasem niecierpliwie, od połowy kwietnia do połowy czerwca na możliwość powrotu do pracy" - mówił w wywiadzie dla Interii.