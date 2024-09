Grał w "Lokatorach". Jego córka też robi karierę

Maciej Kowalewski zdobył dużą popularność dzięki udziałowi w serialu "Lokatorzy", w którym przez pięć lat wcielał się we Franka Starychę, przyjaciela Jacka. Aktor ma za sobą jednak także role w międzynarodowych produkcjach, takich jak "Lista Schindlera" i "Pianista". Prywatnie był mężem Edyty Torhan, z którą ma dwie córki: Zofię i Mariannę. Obie poszły jego śladami. Zofia jest nagradzaną reżyserką. Marianna - aktorką, pisarką i mówczynią.

Marianna Gierszewska jest jednak nie tylko aktorką, ale także pisarką, mówczynią oraz autorką podcastu. W 2022 roku napisała książkę "Być tak naprawdę. Od grzecznej dziewczynki do wolnej kobiety, która idzie, gdzie chce". Dwa lata później stworzyła "Początek wszystkiego". Regularnie prowadzi również podcast "Tak właśnie mam".

"Mamy zagrożenie życia". Marianna Gierszewska powraca do bolesnych wspomnień

Marianna Gierszewska ma również liczne grono obserwatorów w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje już prawie 300 tys. osób. To właśnie na nim dzieli się m.in. kulisami swojego życia ze stomią. Zanim się na nią zdecydowała, przez cztery lata walczyła z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.

