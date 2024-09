Grała Carmen w "Złotopolskich". Tak teraz wygląda

Aktorka postanowiła zmienić profesję. Została fotografką. Od 2015 roku wydaje kalendarze "Szlachetna kobieta", które zachęcają kobiety do regularnych badań profilaktycznych w kierunku chorób kobiecych (m.in. rak piersi i szyjki macicy). W 2017 roku objęła stanowisko redaktorki naczelnej magazynu "Gentleman". Od 20 lat jest w związku. Urodziła dwóch synów — Oliviera i Fryderyka Vincenta.

