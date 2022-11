Grała córkę Karwowskich w "Czterdziestolatku". Tak wygląda teraz

Mirella Olczyk-Kurkowska niechętnie pokazuje się na ekranie

"Czterdziestolatek" to kultowy polski serial, który przedstawia losy inżyniera Stefana Karwowskiego i jego rodziny. Produkcja była emitowana od 1975 do 1978 roku i niezwykle przypadła do gustu telewidzom. Do dziś uważana jest za jeden z najlepszych polskich seriali komediowych.