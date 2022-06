Grała siostrę Martę w "Na dobre i na złe". Zaskakujące, jak teraz żyje

Katarzyna Bujakiewicz z dnia na dzień postanowiła zacząć wszystko od nowa. Jej mąż, Piotr Maruszewski, rozpoczął pracę jako trener w uniwersyteckim klubie sportowym w Lublinie. Bujakiewicz odwiozła go na miejsce i postanowiła przeprowadzić się tam z córką. To zresztą nie pierwszy raz, kiedy aktorka jeździ po świecie za ukochanym. Wcześniej zatrzymała się z nim we Włoszech oraz Austrii.