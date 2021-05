"Dlaczego kobiece sutki są gorszące?". Domańska odpowiada posłance Lewicy

Mniej dyplomatyczna była Aleksandra Domańska. Na InstaStories umieściła krótki, acz dosadny komentarz do seksistowskiej wypowiedzi Anny-Marii Żukowskiej. "Dlaczego kobiece sutki są gorszące, a męskie nie? Serio, cut the f… b… cause it makes me sick! [skończcie z p…, bo robi mi się od tego niedobrze – ang.]" – napisała oburzona aktorka i aktywistka. Od jakiegoś czasu 31-latka jest na wojnie z patriarchatem – wraz z przyjaciółkami założyła Kolektyw Boginie, którym przewodzi hasło "Ciało bogini za nic się nie wini".