Grażyna Torbicka na ulicy. Ma najmodniejszą kurtkę ostatnich sezonów

Grażyna Torbicka to synonim klasy i elegancji. Dziennikarka wygląda dobrze nie tylko na ściankach i czerwonych dywanach. Jej ostatnia uliczna stylizacja jest tego najlepszym dowodem.

Kurtka gwiazdy to model, który nie wychodzi z mody. Od kilku sezonów zarówno domy mody, jak i sieciówki, pokazują go w coraz to nowszych odsłonach. Zimowa parka Torbickiej ma ciekawe naszywki na rękawach.