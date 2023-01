Grażyna Torbicka zachwyciła kreacją. Rzadko widzimy ją w takim kolorze

Torbicka wybiera raczej stonowane kolory, jednak nie znaczy to, że nigdy nie decyduje się na czerwień. W listopadzie ubiegłego roku opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie przy okazji otwarcia festiwalu EnergaCAMERIMAGE. "Jestem tu po raz 30-ty i wciąż ten sam entuzjazm, tak jak na naszym festiwalu @bnpparibas_dwabrzegi! Marek, Agnieszka, Kazik gratulacje! W sztuce operatorskiej 30 lat to cała epoka. Zmieniły się narzędzia, technologie tylko my się nie zmieniliśmy, bo skoro znowu się spotykamy to znaczy, że kultura i sztuka są dla nas bardzo ważne, bo rozwijają wrażliwość, otwartość, tolerancję. To jest niezmienne" - napisała dziennikarka.