Grecka wyspa dopłaca do wakacji. Jest jeden warunek

Mnóstwo osób marzy o relaksie i wypoczynku w pięknym miejscu. Niektórzy decydują się na dalekie podróże do tropików, inni wybierają wczasy all inclusive, a jeszcze inni wolą spędzić czas wolny w Polsce. Warto zaznaczyć, że zagraniczny wyjazd potrafi sporo kosztować, jednak, jak się okazuje, nie zawsze.

Na świecie są miejsca, które dopłacają turystom do wyjazdu. Wystarczy spełnić kilka określonych warunków, a wymarzona wyprawa wcale nie obciąży domowego budżetu. Jednym z takich miejsc jest grecka wyspa Syros.

Podczas gdy niektóre popularne destynacje starają się ograniczyć liczbę odwiedzających, istnieją miejsca aktywnie zachęcające turystów do przyjazdu, poprzez dopłaty do noclegów. Przykładem jest grecka wyspa Syros, która znajduje się w archipelagu Cyklad na Morzu Egejskim.

Turystów do przyjazdu zachęca również Tajwan. Kraj ten, niegdyś raj dla obcokrajowców, obecnie zmaga się ze znacznym spadkiem liczby odwiedzających. W odpowiedzi na kryzys tajwańskie władze turystyczne wprowadziły program mający na celu przywrócenie popularności destynacji.

W ramach tej inicjatywy Biuro Turystyki Tajwanu od dwóch lat oferuje wsparcie finansowe dla 500 tys. turystów. Odwiedzający, którzy zdecydują się na pobyt trwający co najmniej trzy dni, mogą otrzymać równowartość około 165 dolarów.

