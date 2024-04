Natrzyj kawałkiem tego warzywa. Będzie lśnił jak nowy

Majówka już za dwa dni. To oficjalne rozpoczęcie sezonu grillowego. Ruszt nie wygląda zbyt dobrze? Nie potrzebujesz drogich specyfików. Wystarczy jedno warzywo, które najprawdopodobniej masz już w domu. Grill będzie lśnił czystością.

Tegoroczna majówka zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. To doskonała okazja do grillowania. Już za dwa dni nad Polską uniesie się zapach grillowanego mięsa. Planujesz grilla? Sprawdź, czy ruszt nadaje się do użytku. Jeśli pojawił się na nim osad czy spalenizna, sięgnij po warzywo, które najprawdopodobniej masz już w domu. W kilka minut pozbędziesz się wszelkich zanieczyszczeń, a grill będzie jak nowy.

Jak wyczyścić grilla?

Tłuszcz, brud, resztki jedzenia — wszystko to osadza się na ruszcie już po jednym użyciu. Grill wymaga regularnego czyszczenia. Jeśli tego nie zrobisz, pojawi się na nim spalenizna. Wyczyszczenie takiego grilla to nie lada wyzwanie.

Jak pozbyć się zanieczyszczeń w szybki sposób? Masz kilka możliwości. Możesz użyć profesjonalnego środka do czyszczenia rusztu. Kupisz go w większości marketów i drogerii. Niestety, taki spray kosztuje od 20 do nawet 50 złotych. Nie chcesz wydawać pieniędzy? Sięgnij po domowe środki czystości, cytrynę czy ocet. Wystarczy, że wsmarujesz je w ruszt i zostawisz na kwadrans. Po 15 minutach przetrzyj kratkę wilgotną gąbką, a spalenizna odejdzie płatami.

Jest jeszcze jeden sposób, aby wyczyścić ruszt. Potrzebujesz tylko jednej rzeczy, którą najprawdopodobniej masz już w domu. To cebula, królowa polskiej kuchni. Jak wyczyścić ruszt cebulą? Poznaj prosty patent.

Wetrzyj w ruszt, a spalenizna odejdzie płatami

Cebula to popularne warzywo, które skrywa wiele cennych składników odżywczych, a także czyszczących. W cebuli znajduje się mnóstwo kwasów, które doskonale radzą sobie z tłuszczem, brudem i rdzą. Jak wykorzystać warzywo do wyczyszczenia grilla? Przekrój cebulę na pół, nadziej ją na widelec i pocieraj nią kratki z góry do dołu. Po chwili ruszt będzie czysty i błyszczący.

Na grillu pojawiła się rdza? Przekrój cebulę na pół i posyp ją cukrem. Poczekaj 10-15 minut, aż puści sok. Wetrzyj warzywo w zardzewiałą powierzchnię i odczekaj 5-10 minut. Po 10 minutach przetrzyj grilla czystą i wilgotną ściereczką. Po rdzy nie powinno być już śladu.

