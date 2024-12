Poproś fryzjera o "grombre". Hit dla dojrzałych kobiet

"Grombre" to koloryzacja włosów, która jest wykonywana za pomocą techniki ombre. Charakteryzuje się płynnym przejściem pomiędzy naturalnymi a siwymi pasmami. Ważne, aby dopasować refleksy w odpowiednim odcieniu — indywidualnie do koloru włosów.

"Grombre" to dowód na to, że siwe włosy mogą stać się atutem, a nie powodem do kompleksów. W tym przypadku nie maskujemy siwych kosmyków, a podkreślamy ja za pomocą subtelnie przechodzących pasemek. Zaakcentowanie siwych włosów może stanowić stylowy element wizerunku. Dzięki "grombre" nasza fryzura uzyskuje też głębię i wielowymiarowość.