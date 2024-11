Najlepsze fryzury dla kobiet po 60. Optycznie zwiększają objętość

Jeżeli lubimy się w długich włosach, postawmy na mocne cieniowanie lub wszelkiego rodzaju fale - w ten sposób nasza fryzura optycznie zyska na objętości. Kolejnym sposobem na odświeżenie wyglądu będzie poproszenie eksperta o zrobienie grzywki - istnieje wiele różnych wariantów tej fryzury, którą możemy dobrać do naszego kształtu twarzy.

W przypadku kiedy nie widzimy się w dłuższych włosach, warto przyjrzeć się ścięciu "pixie cut" . W tym przypadku mamy krótką fryzurę, cieniowaną po bokach. Kolejną krótszą propozycją będzie warstwowy bob - to klasyczna propozycja, która jednak nigdy nie wychodzi z mody.

Niezwykle ważna jest również sama pielęgnacja włosów. Jeżeli dostarczymy im odpowiednich składników odżywczych, będą grubsze i naturalnie lśniące. Bardzo istotne jest nawilżanie włosów - zadbajmy o odżywkę dopasowaną do naszego typu włosa, i stosujmy ją po każdym myciu. Kolejnym "must have" w pielęgnacji włosów jest olejek, który wzmocni końcówki, i sprawi, że nie będą się kruszyć. Idealnie sprawdzi się np. arganowy, oliwkowy oraz kokosowy. Dobrym sposobem na zwiększenie ilości kosmyków na głowie jest też stosowanie wcierek - najczęściej polecane zawierają w składzie olejek rycynowy lub rozmarynowy.