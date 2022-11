Grudnik, czyli idealna ozdoba na Boże Narodzenie. Nie znosi jednej rzeczy

Grudnik - kaktus Bożego Narodzenia

Grudnik to kwiat znany pod różnymi nazwami: szlumberger, epifillum zimowe, kaktus Bożego Narodzenia. Należy do rodziny kaktusowatych. To ciekawa roślina, która rozwija swoje pąki i cieszy oko okazałymi kwiatami w grudniu lub pod koniec listopada. Ożywia wnętrze swoimi żywymi kolorami - od jasnoróżowego, przez pomarańczowy, fioletowy, aż po czerwony albo biały. Kwiaty wyróżniają się oryginalną, asymetryczną formą.