Grzegorz Krychowiak wprawił fanów w zdumienie. "To idzie w dobrym kierunku?"

Grzegorz Krychowiak w nowej sesji. Internauci podzieleni

Piłkarz nie raz już udowadniał, że lubi bawić się modą i wizerunkiem, co jest różnie odbierane w sieci. Tym razem Krychowiak pojawił się na sesji, do której pozował w szerokich szortach, płaszczu, wzorzystej koszuli oraz butach na wyższej traktorowej platformie. Modny look piłkarza niezbyt zgrał się z gustem osób, które skomentowały wpis.