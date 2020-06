Grzegorz Schetyna wydał córkę za mąż. "Najważniejsze, że para młoda jest szczęśliwa"

30-letnia Natalia mieszka we Wrocławiu i jest owocem małżeństwa Grzegorza i Kaliny Schetynów. Para wzięła ślub w 1988 r., po pięciu latach znajomości. Z założeniem rodziny poczekali do ukończenia studiów. – Zanim się pobraliśmy, w 1986 r. pojechaliśmy do Kanady zarobić jakieś pieniądze. Na saksy, jak się to mówiło. Mąż pracował jako ogrodnik, a ja sprzedawałam fast foody. Chciałam zostać tam, ale Grzegorz marzył o powrocie – opowiadała Kalina Schetyna na łamach ""Vivy!". Natalia przyszła na świat w 1990 r. i jest oczkiem w głowie rodziców.