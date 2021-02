Gwiazda filmów dla dzieci na golasa! Zaapelowała do fanów

Ashley Tisdale już za kilka dni zostanie mamą. Zarówno ona, jak i jej mąż, Christopher French, nie mogą się doczekać narodzin pociechy. Jednocześnie aktorka dała znać fanom, że nawet w ostatnich tygodniach ciąży czuje się atrakcyjna i pewna siebie. Tisdale pochwaliła się na swoim koncie na Instagramie zdjęciem, na którym pozuje całkiem naga. Gwiazda do fotografii ustawiła się bokiem, dzięki czemu widać jak duży jest już jej ciążowy brzuszek. Fani nie szczędzili Ashley miłych słów. Wiele osób chwali aktorkę za to, że nie wstydziła się pokazać bez ubrania przed porodem. W komentarzach roi się także od komplementów dotyczących urody aktorki.

Ashley Tisdale pod zdjęciem ciążowego brzuszka zamieściła także krótką wiadomość do obserwujących. Gwiazda apeluje do fanów o to, aby akceptowali siebie i swoje ciała bez względu na to, jaki nosimy rozmiar czy jakie są nasze wymiary. "Podziękuj swojemu ciału. Powiedz mu, że je kochasz" – zaapelowała aktorka.