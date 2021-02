Jerzy Zelnik o byciu bożyszczem kobiet. Jego wyznanie może zaskoczyć

Wyznanie Jerzego Zelnika

"Faraon" osiągnął sukces niemal od razu od premiery. Do dzisiaj film ten uważany jest za jedno z doskonalszych dzieł Jerzego Kawalerowicza. Jednak nie wszyscy występujący w produkcji podzielali ten zachwyt. Jak przyznał Jerzy Zelnik w jednym z wywiadów tytułowa rola okazała się dla niego prawdziwym przekleństwem: " Widziano we mnie tylko ciało" - powiedział. Po debiucie bardzo często obsadzano go w rolach amantów.