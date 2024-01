Gwiazda "Gogglebox" pokazała zdjęcie ze studniówki. Trudno ją poznać

Ewa Mrozowska pokazała zdjęcie ze studniówki

To, że moda zmienia się jak w kalejdoskopie, wie chyba każdy. Mimo to, patrząc na zdjęcia sprzed kilku czy kilkunastu lat można odnieść wrażenie, że od ich zrobienia minęły wieki. To jak zmieniły się trendy dobrze widać na studniówkowych fotografiach gwiazd programu TTV.