Sylwia Bomba i Ewa Mrozowska jednak są skłócone? Ostra wymiana zdań między celebrytkami

Wymowne słowa Sylwii Bomby i Ewy Mrozowskiej

Już od jakiegoś czasu mówiło się, że Sylwia Bomba i Ewa Mrozowska nie dogadują się zbyt dobrze. Informacja o rozpadzie ich duetu w programie TTV tylko podsyciła te plotki. Choć oficjalnie obie starają się zaprzeczać tym doniesieniom, to jednak ostatnio w sieci puściły im nerwy. A to wszystko w sekcji komentarzy pod instagramowym wpisem Jastrząb Post. Dotyczył on rozpadu duetu. Jedna z internautek napisała pod nim: "Bomba zdradziła Ewkę". Sylwia Bomba nie mogła przejść obok tego obojętnie i zareagowała. "A może odwrotnie? Pomyślałaś o tym?" – zapytała. Wtedy w dyskusję włączyła się Ewa Mrozowska. "Ja nigdy nikogo nie zdradziłam" – napisała.