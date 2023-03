Courteney Cox, zapytana w podcaście o największą pomyłkę estetyczną, bez większego namysłu odpowiedziała: wypełniacze. To właśnie one zupełnie zmieniły jej urodę, która przez wiele lat zachwycała nie tylko mężczyzn, ale także kobiety. Sama Cox nie była jednak z niej wystarczająco zadowolona. Kiedy rozpoczęła przygodę z korzystaniem z pomocy medycyny estetycznej, ciągle chciała więcej. Nie czuła się usatysfakcjonowana.

Gwiazda "Przyjaciół" przyznała, że przez długi czas sądziła, że wygląda świetnie. Dopiero po wielu latach zaczęła patrzeć na swój wygląd oczami osoby postronnej. To wtedy podjęła decyzję o zaprzestaniu korzystania z medycyny estetycznej, od której czuła się poniekąd uzależniona. Nie ukrywała, że przyjaciele przez lata ją przed tym ostrzegali.

