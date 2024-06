Jest w ciąży. Ojca dziecka też znacie z TVP

We wtorek dziennikarka wraz ze znanym widzom TVP partnerem pojawiła się na Gali Plejady. Prosta i elegancka sukienka doskonale podkreślała jej ciążowe krągłości.

We wtorek pojawiła się na gali Plejady i z dumą zaprezentowała ciążowe krągłości w długiej, jasnej sukience na szerokich ramiączkach, z efektownymi rozcięciami pod biustem. Do tego dobrała przezroczyste sandały. Przyszła mama postawiła na delikatny makijaż i rozpuszczone, delikatnie pofalowane włosy.

Grysz i Tylicki są parą od kilku lat. Wcześniej wspólnie prowadzili m.in. program "Czas w las". Podczas wtorkowej gali dziennikarz z dumą pozował do zdjęć z obecną partnerką. Na tę okazję wybrał prosty, szary garnitur i czarny t-shirt.

