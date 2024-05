Jest w ciąży. Ojca dziecka też dobrze znacie

Przyszli rodzice nie mogli powstrzymać emocji związanych z ujawnieniem płci ich pociechy, która wkrótce pojawi się na świecie. Kolor nadzienia tortu nie pozostawiał jednak wątpliwości - będzie to syn. Na wieść o tym Tomasz Tylicki zaczął aż skakać z radości.

Od razu posypały się gratulacje. "Szczęścia wam życzę!"; "Jako mama synka mogę tylko powiedzieć, że przepadniesz już na zawsze!"; "Cudnie się na Was patrzy"; "Idealnego mężczyznę trzeba sobie urodzić. Wiem coś o tym" - czytamy w sekcji komentarzy.

"Coraz więcej mam tęczowych dzieci zaczyna mówić otwarcie o swoich doświadczeniach. Wśród nich można wymieniać gwiazdy takie jak Michelle Obama, Beyonce czy Meghan Markle. Wiecie, że i ja postanowiłam podzielić się tym doświadczeniem z Wami… nie było łatwo przez to przejść i nie było łatwo o tym opowiadać" - wyznała na Instagramie.

Post wywołał wiele emocji. Wiele kobiet zdecydowało się opowiedzieć o swoich doświadczeniach. "Ja mam tęczowego synka, który urodził się po śmierci bliźniąt... I one czuwają nad nim, bo urodził się w światowy dzień bliźniąt... Zawsze trzeba wierzyć, mimo iż wiele razy runęło niebo" - napisała jedna z internautek.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl