Gwiazdy dosłownie obrosły w piórka. Wszystko za sprawą stylizacji, które nie mają sobie równych

Pióra nie tylko na wielkie wyjścia, ale również na co dzień

Jednak pióra sprawdzą się również do mniej formalnych, codziennych stylizacji. Anna Lewandowska spódnicę w kolorze ecru z pierzastym wykończeniem założyła do białego t-shirtu. Z kolei Katarzyna Cichopek postawiła na białą bluzkę z prążkowanego materiału, której rękawy zakończone były piórami. Zestawiła ją z dżinsami z wysokim stanem i rozszerzającymi się nogawkami. Takie stylizacje można śmiało założyć do pracy, na randkę czy kolację z przyjaciółmi. To trend, który gładko przejdzie z sezonu letniego w jesienny, zdobiąc oprócz ubrań także buty.