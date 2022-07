Gwiazdy, które nie lubią swoich stóp. To ich ogromny kompleks!

Paris Hilton

Natomiast Paris Hilton, choć nie jest zbyt wysoka, to nosi rozmiar buta 42. To właśnie z powodu kompleksu na punkcie rozmiaru swoich stóp zawsze nosi szpilki. "Zmniejszają optycznie długość moich stóp. Ale zapomnij o tym, że kiedykolwiek zobaczysz mnie w baletkach lub tenisówkach: Wyglądałabym, jakbym nosiła kajaki!" – wyjaśniła w wydanym przez siebie pamiętniku "Confessions of an Heiress".