Przyszła na ślub Mensah i Brzoski w satynowej sukni. Stylistka ma jedno "ale"

– Małgorzata Rozenek-Majdan miała na sobie przepiękną suknię – idealnie skrojoną, podkreślającą sylwetkę. Kolor lekki, pasujący do urody, ale również dopasowany do kolorystyki przyjęcia. Jest natomiast jedna rzecz, do której można się przyczepić. Suknia nie pasuje do stylu, w jakim została wyprawiona uroczystość. Przyjęcie było na zewnątrz, miało charakter etniczny. Wkrada się nam tu styl boho, stąd lniane garnitury, luźne koszule. Satynowa suknia kłóci się z tym stylem. Idealnie pasowałaby do klimatu glamour – stwierdziła jednoznacznie.