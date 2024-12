Wieniawa też się skusiła. "Cherry cola" to hit tego sezonu

W tym sezonie popularnością cieszy się odcień "cherry cola", na który ostatnio zdecydowała się Wieniawa, a od zeszłego sezonu promuje go piosenkarka Dua Lipa. Kolor jest dość ekstrawagancki, przez co nie każda kobieta zdecyduje się na taki krok.

"Cherry cola" to odcień przypominający dojrzałą wiśnię . Łączy sobie intensywne odcienie czerwieni i brązu, a nazwą nawiązuje do popularnego napoju w wiśniowej odsłonie. Dzięki mocnej pigmentacji ten kolor zdecydowanie wyróżnia się z tłumu i dodaje pewności siebie. Było o nim głośno już w latach 90., jednak w tym sezonie wraca z przytupem.

"Cherry cola" dobrze wygląda zarówno na długich, jak i krótkich fryzurach, w tym na bobie czy krótkich cięciach. Doskonale wpisuje się w zimowy klimat, lecz nie pasuje dla każdego. Kobiety z problemami skórnymi, takimi jak naczynka czy silny trądzik, powinny unikać tego koloru. Podkreśla on wszelkie zaczerwienienia.

Julia Wieniawa to artystka młodego pokolenia, która bacznie śledzi i podąża za najgorętszymi trendami sezonu. Wszystkie nowinki modowe i urodowe nie są jej obce. Dlatego uwadze nie umknął również największy hit we fryzjerskiej branży.

Gwiazdą, która zapoczątkowała trend na wiśniowe włosy, jest Dua Lipa. Jeśli chodzi o modę, to nie stawia sobie żadnych ograniczeń. Lubi eksperymentować ze swoim wizerunkiem. W zeszłym roku zafundowała sobie wiśniowy odcień czerwieni, który podkreślił jej urodę i dodał "pazura".

