Gwiazdy zaszalały na London Fashion Week. Ale to street style przejął kontrolę nad modą

Tydzień Mody w Londynie 2023. Tutejszy street style to kwintesencja awangardy

W przeciwieństwie do pozostałych stolic mody, Londyn nie znosi kopiowania wybiegowych sylwetek. To ulica wyznacza trendy, a na niej nieprzerwanie królują: luz, swoboda i spontaniczność. Znoszone jeansy przerobione metodą DIY, marynarki i bluzy za duże od kilka rozmiarów czy gorset założony na koszulę – tutaj nic już nikogo nie zdziwi. To, co działo się na ulicach Londynu od 17 do 21 lutego, było świętem indywidualności. Street style umiejętnie zobrazował definicję "awangardy".